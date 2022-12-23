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  4. Mezuniyet partisinde kabus! Pist çöktü, 29 öğrenci yaralandı

Mezuniyet partisinde kabus! Pist çöktü, 29 öğrenci yaralandı

Yürekleri ağızlara getiren görüntüler Peru’dan... Peru'daki bir mezuniyet partisinde öğrencilerin dans ettiği sırada pistin çökmesi sonucu 29 kişi yaralandı.

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