Anasayfa Video Galeriler Gündem Mezuniyet partisinde kabus! Pist çöktü, 29 öğrenci yaralandı Mezuniyet partisinde kabus! Pist çöktü, 29 öğrenci yaralandı 23 Aralık 2022 Cuma Saat: 09:30 Yürekleri ağızlara getiren görüntüler Peru’dan... Peru'daki bir mezuniyet partisinde öğrencilerin dans ettiği sırada pistin çökmesi sonucu 29 kişi yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63a54b07259ad8641e138553" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sokak ortasında silahlar patladı! Dehşet anları kamerada TEM'de durdurulan TIR'dan bilin bakalım ''kimler'' çıktı! Tam 700 yıllık! 1,5 milyon dolara satmaya çalışırken yakalandı Bakan'dan zam yağmuru için saç tepki çeken açıklama Canlı yayında zam kavgası! Bağıra çağıra ''anlaştılar'' Ahmet Hakan canlı yayında Prof. Dr. Özgür Demirtaş için tepki çeken sözler Ümit Özdağ: ''Oy verme yaşı 12'ye indirilsin, Zafer Partisi tek başına iktidara gelir'' Bayraktar Akıncı ‘Gökçe Yeni Nesil Güdüm Kiti’ ile hedefini vurdu İnternet üzerinden dev vurgun! 20 milyon TL çarpmışlar