Anasayfa Video Galeriler Gündem Mezuniyet töreni meydan savaşına dönüştü; sandalyeler havada uçuştu Mezuniyet töreni meydan savaşına dönüştü; sandalyeler havada uçuştu 02 Haziran 2024 Pazar Saat: 14:40 Kocaeli'nin Gebze ilçesinde okulun bahçesinde kutlanan mezuniyet töreninde dışarıdan gelen grup ile öğrenciler birbirine girdi. Sandalyelerin havada uçuştuğu kavga kameraya yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/665c5a420ca89006230776b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 5 aylık enflasyon farkı belli oluyor: Memur ve emekli ne kadar zam alacak? İstanbul'da çöken binada skandal detaylar 16 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi 12 saat süren kabus: İki ilde ciğerlerimiz yandı Uzmanı açıkladı: El Nino gidiyor, La Nina geliyor İstanbul'da 3 katlı binanın çöktüğü anlar kamerada Son bir haftada yüz binlerce sürücüye ceza yağdı İstanbul'da teknede korku dolu anlar 3 ilçede yeniden seçim: Oy verme işlemi başladı