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  3. 17 Nisan 2017 23:50

MGK toplantısı sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi. MGK'da OHAL’in uzatılması tavsiyesinde bulunulması kararı alındı.

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