Anasayfa Video Galeriler Gündem MHP Diyarbakır teşkilatını feshetti MHP Diyarbakır teşkilatını feshetti 16 Haziran 2022 Perşembe Saat: 15:25 MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Diyarbakır il teşkilatının feshedildiğini duyurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62ab21362132f1119549ed63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yabancı uyruklu ''şerefsiz'' Atatürk'ün resmine basıp sosyal medyada paylaştı Enez'de uğur böceği istilası 4 PKK’lı terörist daha öldürüldü Bülent Arınç: Majestelerinin gazetecileri var, kral çıplak demenin vaktidir Torbacıya dayak sonrası meydan savaşı çıktı! O anlar kamerada Motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsünün tartışması böyle bitti İnanılmaz görüntü! Çocuğun attığı taş mayına denk geldi Genç kadının eteğini kaldıran yaramaz maymun kamerada İstanbul'da sokak ortasında kadına şiddet kamerada! Ellerin kırılsın ellerin!