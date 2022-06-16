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MHP Diyarbakır teşkilatını feshetti

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Diyarbakır il teşkilatının feshedildiğini duyurdu.

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