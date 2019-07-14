MHP Genel Başkanı Bahçeli: “15 Temmuz’da bize acımadılar, biz de onlara adalet içinde acımayacağız”
14 Temmuz 2019 15:55
MHP Genel Başkanı Bahçeli: “15 Temmuz’da bize acımadılar, biz de onlara adalet içinde acımayacağız”
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “15 Temmuz’da bize acımadılar, biz de onlara adalet içinde acımayacağız” dedi. MHP Genel Başkanı Bahçeli, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nin ardından tebrik ve teşekkür ziyaretleri kapsamında Kastamonu’ya geldi. Bahçeli, MHP Kastamonu İl Teşkilatı üyeleri tarafından Kadıdağı’nda karşılandı. Karşılama sonrası Kastamonu...