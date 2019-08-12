  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 12 Ağustos 2019 16:55

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partililerle bayramlaştı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geleneksel hale gelen partililerle bayramlaşma programını Kurban Bayramı’nın ikinci gününde gerçekleştirdi. Bahçeli, "Türkiye’yi ateş çemberinden çıkarmaya kararlı olduğumuzu ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin devamlı arkasında olduğumuzu ifade etmek istiyorum" dedi. MHP lideri Devlet Bahçeli, geleneksel hale gelen...

Video Galeri
ABD’li heyet sınırda incelemede bulundu
ABD’li heyet sınırda incelemede bulundu
Video Galeri
Gebze’de orman ve çalılık yangını havadan görüntülendi
Gebze’de orman ve çalılık yangını havadan görüntülendi
Video Galeri
Günün özeti
Günün özeti
Video Galeri
Ankara Çevre Yolu’nda korkutan kaza: 16 yaralı
Ankara Çevre Yolu’nda korkutan kaza: 16 yaralı
Video Galeri
Burgazada’da orman yangını kontrol altına alındı
Burgazada’da orman yangını kontrol altına alındı
Video Galeri
Babasına yardım ederken elini et kıyma makinesine kaptırdı
Babasına yardım ederken elini et kıyma makinesine kaptırdı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM