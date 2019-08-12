MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partililerle bayramlaştı
12 Ağustos 2019 16:55
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partililerle bayramlaştı
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geleneksel hale gelen partililerle bayramlaşma programını Kurban Bayramı’nın ikinci gününde gerçekleştirdi. Bahçeli, "Türkiye’yi ateş çemberinden çıkarmaya kararlı olduğumuzu ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin devamlı arkasında olduğumuzu ifade etmek istiyorum" dedi. MHP lideri Devlet Bahçeli, geleneksel hale gelen...