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YPG/PKK'DAN CEYLANPINAR'A HAVAN SALDIRISI
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  3. 14 Ekim 2019 11:10

MHP Lideri Bahçeli parti genel merkezinde

Üst solunum yolu rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gören MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde mesaiye başladı.

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