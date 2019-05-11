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  3. 11 Mayıs 2019 16:30

MHP Lideri Devlet Bahçeli gazetecilerle bir araya geldi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Yüksek Seçim Kurulu kararına kimin hesabına nasıl gelirse değil, Anayasa, hukuk çerçevesinde yaklaşıp karar verilmişse saygı duymaktan öte yapacak bir şey yoktur" dedi. Bahçeli, gazetecilerle iftar programında bir araya geldi. Gazetecilerle sohbet eden ve gündeme ilişkin sorularını cevaplayan Bahçeli, YSK’ya yönelik...

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