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  3. 23 Eylül 2019 16:40

MHP Lideri Devlet Bahçeli taburcu oldu

Sabah saatlerinde rahatsızlığının ardından Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi'nde tedavi gören MHP Lideri Devlet Bahçeli taburcu oldu.

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Netflix’in Türkiye’deki ilk ''sansürlü'' içeriği film fragmanı oldu
Netflix’in Türkiye’deki ilk ''sansürlü'' içeriği film fragmanı oldu
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10 yıldır aranıyordu, yurt dışına kaçarken polis ekiplerince yakalandı
10 yıldır aranıyordu, yurt dışına kaçarken polis ekiplerince yakalandı
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Oğuz Haksever'den canlı yayın gafı
Oğuz Haksever'den canlı yayın gafı
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İşte Türklere yönelik zulmün görüntüleri
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