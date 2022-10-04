Anasayfa Video Galeriler Gündem MHP ve AK Parti arasında ''FETÖ'cüsünüz'' gerilimi! Salonu terk ettiler MHP ve AK Parti arasında ''FETÖ'cüsünüz'' gerilimi! Salonu terk ettiler 04 Ekim 2022 Salı Saat: 17:40 Rize'de MHP'li Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi'nin bazı AK Partilileri FETÖ'cülükle suçlaması üzerine meclis toplantısında kavga çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/633c45d507d6592d374fdb03" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR ''Yeşil giyen kadınlar'' metroda dehşet saçtı Merve Boluğur düğününde ilginç anlar: TikTok fenomeninin boynundan zorla altın zinciri aldı İçme suyu barajında korkutan manzara Ters olan fotoğraf değil, o! Çünkü o SOLOTÜRK! Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'yi kızdıracak davet İstanbul Boğazı'nda kıyıdan oltayla köpekbalığı yakalandı Gelin arabasından zarf isteyen çocuklara tekme tokat dayak Irak'ta protestocular valilik binasını ateşe verdi BTP lideri Baş: ''Türkiye ekonomi modeli diye bir şey aslında yok''