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  4. MHP ve AK Parti arasında ''FETÖ'cüsünüz'' gerilimi! Salonu terk ettiler

MHP ve AK Parti arasında ''FETÖ'cüsünüz'' gerilimi! Salonu terk ettiler

Rize'de MHP'li Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi'nin bazı AK Partilileri FETÖ'cülükle suçlaması üzerine meclis toplantısında kavga çıktı.

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