Anasayfa Video Galeriler Gündem MHP’de ''AK Partili aday'' krizi! Parti binasının kapısına dayandılar MHP’de ''AK Partili aday'' krizi! Parti binasının kapısına dayandılar 25 Ocak 2024 Perşembe Saat: 08:25 Güncelleme: 25 Ocak 2024 Perşembe 08:25 MHP’nin, AK Parti’den aday adaylığını açıklayan Muhammet Kökten’i Fethiye Belediye Başkanlığı’na aday göstermesi ilçeyi karıştırdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65b1f0d1fe99c12a730aeed3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erman Toroğlu'ndan Fenerbahçe maçı sonrası olay sözler Kahramanmaraş’ta ele geçirildi... Tam bin 300 yıllık! İstanbul'da eski eş dehşeti: Sokak ortasında saldırdı İran'dan Türkiye'ye üst düzey ziyaret Yabancı uyruklu cani 12 yaşındaki kızı öldürdü, annesini yaraladı Dolandırıcıların son tuzağının ''sesi uzaktan hoş geliyor'' Hepimizi deprem değil işte bu ahmaklık öldürecek! Yüzsüz hırsızlar kamerada Rusya duyurdu: Esir askerleri taşıyan uçak düştü!