Anasayfa Video Galeriler Gündem MHP'li başkandan belediye işçisine dayak! MHP'li başkandan belediye işçisine dayak! 24 Aralık 2021 Cuma Saat: 08:16 MHP'li Alanya Belediyesi'nde cenaze hizmetleri biriminde şoför olarak çalışan Kadir Özdemir, MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan tarafından boğazı sıkılıp, tokat atılarak darp edildiği gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61c557965736934eb50e8f03" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Antalya'da 3 milyon TL kül oldu! 250 motosiklet kullanılmaz halde Saadet Partisi'nden 'Nebati' videosu: Göz var, izan var; ışıltı yok İstanbul'da doğal gaz sızıntısı: 5 kişi zehirlendi Otobüs şoförü yolcuya bıçak çekti! CHP'li vekil kürsüde cüzdanını unuttu, AK Partili vekil bombayı patlattı Öğrencisini tekme tokat döven öğretmenin hapsi istendi Kadın hırsız çetesi marketi böyle soydu Karda frene basınca... Korkunç kaza kamerada! Tam kapanma uygulaması geri döndü! Ama bu sefer gönüllü