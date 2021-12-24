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MHP'li başkandan belediye işçisine dayak!

MHP'li Alanya Belediyesi'nde cenaze hizmetleri biriminde şoför olarak çalışan Kadir Özdemir, MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan tarafından boğazı sıkılıp, tokat atılarak darp edildiği gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu.

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