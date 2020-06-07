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  3. 07 Haziran 2020 16:20

MHP'li Cemal Enginyurt: ''Yeni nesilde bir AK Parti düşmanlığı var''

MHP'li Cemal Enginyurt, "Bir siyasetçinin evladı AK Partili olduğunu söylerken çekiniyor. Bizim çocuklarımızın öyle bir sıkıntısı yok. Başları dik geziyorlar" açıklamalarında bulundu.

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