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  3. 10 Aralık 2019 23:45

MHP'li il başkanı için çarpıcı iddia !

Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü'nün bir otelin ruhsatını çıkarttırabileceğini söyleyerek bir vatandaştan 30 bin TL aldığı iddia edildi.

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