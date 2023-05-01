MHP'li isimden Sinan Ateş çıkışı: Bahçeli bu yüzden sessiz kaldı

MHP lideri Bahçeli'nin eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetine sessiz kalması tepkilere neden olmuştu. MHP Trabzon Milletvekili adayı Bekir Sıtkı Tarım, ''Ateş'in kimlerle birlikte olduğu, neyin içerisinde olduğunu bildiğinden dolayı genel başkanımız frene basmıştır. İki tane bebesi ve eşi vardır, onların rencide olmaması için sessiz kalmıştır. Bahçeli mecbur kalırsa konuşacağı...

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