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  3. 09 Aralık 2019 10:50

MHP'li isimden skandal sözler: ''Asker karısı gibi ağlıyor''

MHP'nin Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, İYİ Partili belediye başkanı Aytekin Kaya'yı eleştirmek isterken "Asker karısı gibi ağlıyor" diyerek skandal bir açıklamaya imzasını attı.

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Uluslararası Havaalanı yakınındaki saldırı kamerada
Uluslararası Havaalanı yakınındaki saldırı kamerada
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''Umarım caps'im yapılmaz'' dedi, korktuğu başına geldi
''Umarım caps'im yapılmaz'' dedi, korktuğu başına geldi
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AK Partili isimden olay sözler: ''Ailemin içinden dağa çıkanlar oldu''
AK Partili isimden olay sözler: ''Ailemin içinden dağa çıkanlar oldu''
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AK Partili belediyeden skandal cezaya, skandal savunma
AK Partili belediyeden skandal cezaya, skandal savunma
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Çukur'da izleyiciyi şoke eden veda!
Çukur'da izleyiciyi şoke eden veda!
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EDHO'da Hızır haini buluyor!
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