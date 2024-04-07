Anasayfa Video Galeriler Gündem MHP'li ismin CHP'li isme kafa attığı anlar kamerada MHP'li ismin CHP'li isme kafa attığı anlar kamerada 07 Nisan 2024 Pazar Saat: 20:55 Bursa Yıldırım Belediyesi mazbata töreninde MHP’li Meclis Üyesi Alpaslan Karaaslan’ın 76 yaşındaki CHP’li Zülfikar Bal’a kafa attığı anların görüntüsü ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6612de2158594258ff029403" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Camide tacizci alarmı: Başörtüsüyle girip kadınları taciz etti Azrail Türkiye'de trafiğe indi: ''Bana iş çıkarmayın'' Bayraktar Kalkan DİHA bir testi daha geçti Dünyaca ünlü sahilde yaz günlerini aratmayan görüntüler Rus turist otel odasında ölü bulundu ABD Başkonsolosluğu önünde hareketli dakikalar Buz pistine dönen yolda 10 kaza birden Sosyal medya linci öldürdü Bayram öncesi İstanbul'dan kaçan kaçana