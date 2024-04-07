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  4. MHP'li ismin CHP'li isme kafa attığı anlar kamerada

MHP'li ismin CHP'li isme kafa attığı anlar kamerada

Bursa Yıldırım Belediyesi mazbata töreninde MHP’li Meclis Üyesi Alpaslan Karaaslan’ın 76 yaşındaki CHP’li Zülfikar Bal’a kafa attığı anların görüntüsü ortaya çıktı.

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