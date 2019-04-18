SON DAKİKA
YSK KHK'LI ADAYLARLA İLGİLİ YAPILAN İTİRAZI REDDETTİ
  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 18 Nisan 2019 15:46

MHP'li Yıldırım'dan demokrasi hakkında şoke eden sözler

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, A Haber canlı yayınında CHP ve demokrasi hakkında şoke eden açıklamalarda bulundu.

Video Galeri
İmamoğlu'nun ''antrikot'' diyaloğu sosyal medyayı salladı !
İmamoğlu'nun ''antrikot'' diyaloğu sosyal medyayı salladı !
Video Galeri
Minibüs şoförü ile yolcu arasındaki kavga kamerada
Minibüs şoförü ile yolcu arasındaki kavga kamerada
Video Galeri
Tayvan’da 6.1 büyüklüğünde deprem
Tayvan’da 6.1 büyüklüğünde deprem
Video Galeri
Türkiye nüfusunun yüzde 28’i çocuk
Türkiye nüfusunun yüzde 28’i çocuk
Video Galeri
Ünlü tatil merkezinde tekne yangını
Ünlü tatil merkezinde tekne yangını
Video Galeri
Erdoğan: “Bu mücadeleyi sonuna kadar vereceğiz”
Erdoğan: “Bu mücadeleyi sonuna kadar vereceğiz”
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM