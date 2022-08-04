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  4. MHP'liler Başbuğları Türkeş'i çabuk unuttu

MHP'liler Başbuğları Türkeş'i çabuk unuttu

MHP'liler İttihat ve Terakki’nin önemli isimlerinden Enver Paşa'yı ölüm yıldönümünde övgülerle anarken, merhum başbuğları Alparslan Türkeş'in Enver Paşa için dediklerini unuttu.

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