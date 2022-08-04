Anasayfa Video Galeriler Gündem MHP'liler Başbuğları Türkeş'i çabuk unuttu MHP'liler Başbuğları Türkeş'i çabuk unuttu 04 Ağustos 2022 Perşembe Saat: 14:00 MHP'liler İttihat ve Terakki’nin önemli isimlerinden Enver Paşa'yı ölüm yıldönümünde övgülerle anarken, merhum başbuğları Alparslan Türkeş'in Enver Paşa için dediklerini unuttu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62eba6d33142c06b1127f9e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da Balıklı Rum Hastanesi'nde yangın paniği Boğazı plaj sanan yabancı uyruklu böyle kurtarıldı Doluya aracın içinde yakalanan çift dehşeti yaşadı ''Kılıçdaroğlu Güneydoğu'ya gidemez'' diyen iktidara yanıt gibi görüntü Ünlü kadın spiker Melih Gökçek'i böyle ifşa etti İstanbul'da sokak ortasında kadına şiddet! Mahalleli elinden zor aldı Aleyna Tilki ile Selda Bağcan düeti kulakların pasını silip attı SpaceX’e ait uzay enkazları arazisine düştü 4. kattan kendini aşağı bıraktı! Dehşet anları kamerada