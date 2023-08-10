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MHP’nin seçim şarkısı ortaya çıktı

MHP'nin 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde kullanacağı seçim şarkısı, Türk halk müziği sanatçısı Mustafa Yıldızdoğan tarafından Genel Başkan Devlet Bahçeli'ye teslim edildi.

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