Anasayfa Video Galeriler Gündem MHP’nin seçim şarkısı ortaya çıktı MHP’nin seçim şarkısı ortaya çıktı 10 Ağustos 2023 Perşembe Saat: 14:30 MHP'nin 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde kullanacağı seçim şarkısı, Türk halk müziği sanatçısı Mustafa Yıldızdoğan tarafından Genel Başkan Devlet Bahçeli'ye teslim edildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64d4ca5b1f61d57f3e0e7f17" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Canlı yayında Bahçeli hakkında olay iddia O dünyanın en zehirlisi! Türkiye'de bir sitenin bahçesinde bulundu İstanbul’da güpe gündüz çifte silahlı saldırı kamerada O dünyanın en zehirlisi! Türkiye'de bir sitenin bahçesinde bulundu İstanbul'da günlük kiralık evde korkunç cinayet Tan Taşçı trafik kazası geçirdi İstanbul'da pompalı dehşeti! Adres yine Esenyurt! İstanbul'da yine taksici - yolcu kavgası! Cadde ringe döndü! Metrobüste yer verme kavgası: Uçan tekmeler havada uçuştu