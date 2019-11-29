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  3. 29 Kasım 2019 18:25

MHP'yi eleştiren gazeteciye öldüresiye dayak kamerada

Iğdır'da, yerel gazete sahibi Metin Işık, sokak ortasında Ülkü Ocakları üyeleri tarafından sopalarla dövüldüğünü ifade etti.

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