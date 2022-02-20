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Miami sahiline helikopter düştü! O anlar kamerada

ABD'de Miami sahili yakınına bir helikopterin düşmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Helikopterin düşme anı ise kameraya yansıdı.

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