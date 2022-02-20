Anasayfa Video Galeriler Gündem Miami sahiline helikopter düştü! O anlar kamerada Miami sahiline helikopter düştü! O anlar kamerada 20 Şubat 2022 Pazar Saat: 13:55 ABD'de Miami sahili yakınına bir helikopterin düşmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Helikopterin düşme anı ise kameraya yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62121e1a1f111e2fba0cc1d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Alkollü sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi İstanbul'da iş adamına kanlı infaz AK Partili Kurtulmuş'tan oy oranı açıklaması: ''2023 seçimleri aslanın ağzında'' Dünya, Türk ambulans şoförlerinin bu videosunu konuşuyor TMO önünde ucuz yağ kuyruğu ''Zeynep'' Avrupa'yı yıktı geçti: 9 ölü Duruşma salonu karıştı, eski sevgilisinin iç çamaşırlarını yüzüne fırlattı İstanbul'da Suriyeli ''şüpheli''nin üzerinden kemer şeklinde kılıç çıktı Başıboş köpek sürüsü 11 yaşındaki çocuğa kabusu yaşattı