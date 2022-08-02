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Michael Jackson'ın vokalistinden Dom Dom Kurşunu sürprizi

Kahramanmaraş'ta düzenlenen Elbistan Festivali'nde sanatçı Yavuz Bingöl ve Michael Jackson'ın vokalisti ABD'li şarkıcı Della Miles, "Dom Dom Kurşunu" şarkısıyla geceye damgasını vurdu.

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