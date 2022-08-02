Anasayfa Video Galeriler Gündem Michael Jackson'ın vokalistinden Dom Dom Kurşunu sürprizi Michael Jackson'ın vokalistinden Dom Dom Kurşunu sürprizi 02 Ağustos 2022 Salı Saat: 11:05 Kahramanmaraş'ta düzenlenen Elbistan Festivali'nde sanatçı Yavuz Bingöl ve Michael Jackson'ın vokalisti ABD'li şarkıcı Della Miles, "Dom Dom Kurşunu" şarkısıyla geceye damgasını vurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62e8dae441ff1c4f464554f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Trafik magandaları bir gencin hayatını kararttı Sıcaktan kavrulanlar soluğu burada aldı İstanbul'daki AVM'de asansör kavgası Kırmızı kart gösteren kadın hakemi hastanelik etti İstanbul'daki ''park nöbeti''ne polis müdahalesi: 12 gözaltı var Çakma mehdinin kadın müritlerini paylaştığı video olay oldu Şarkıcı Aydilge sahnede yere yığıldı, yardımına eşi koştu Aleyna Tilki silah kuşandı, görüntüler olay oldu Antalya'ya uçan turist sayısı açıklandı