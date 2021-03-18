Anasayfa Video Galeriler Gündem Mide bulandıran canlı yayın kazası! Mide bulandıran canlı yayın kazası! 18 Mart 2021 Perşembe Saat: 00:05 Amerika'nın ünlü sunucusu Wendy Williams, yayın esnasında Kim Kardashian'la ilgili bir haber sunarkenki "canlı yayın kazası" izleyicilerin midesini kaldırdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60526f1f7f2b7e62956c0653" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yüksek riskli Antalya’da pes dedirten görüntü - İhlas Haber Ajansı ''Atam mezardan kalksa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı alnından öper'' Mansur Yavaş Twitch Türkiye rekorunu kırdı Öğrenci yurdunda yangın KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: ''Çanakkale geçilmez, KKTC’den vazgeçilemez'' İş bulma bahanesiyle getirdiği kadınları fuhuşa zorladı! Esra Erol'u çılgına çeviren olay: Karımı sevgilisinden kurtarın Samsun'da korkunç kaza: Genç kız hayatını kaybetti Samsun'da dehşete düşüren kaza