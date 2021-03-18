Mide bulandıran canlı yayın kazası!

Amerika'nın ünlü sunucusu Wendy Williams, yayın esnasında Kim Kardashian'la ilgili bir haber sunarkenki "canlı yayın kazası" izleyicilerin midesini kaldırdı.

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