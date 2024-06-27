Anasayfa Video Galeriler Gündem Mide bulandıran sapıklık: Kar maskesi takıp, engelli kadının peşine takıldı Mide bulandıran sapıklık: Kar maskesi takıp, engelli kadının peşine takıldı 27 Haziran 2024 Perşembe Saat: 10:31 Güncelleme: 27 Haziran 2024 Perşembe 10:31 Kayseri'de takip ettiği zihinsel engelli kadına cinsel saldırıda bulunan kar maskeli şüpheli, özel ekip tarafından yakalandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/667d15584fd9af54d10ccf13" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Onu hiç böyle görmediniz: Arda Güler maç sonu çılgına döndü Dünyanın düz olduğunu kanıtlayamayan Adanalı esnaf belediyeye başvurdu Çöken binada ölümden kurtuluş anı kamerada Beşiktaş yeni transferini resmen açıkladı, beklenen video geldi Bolivya'da darbe girişimi: Halk sokaklara döküldü 13 ilde büyük operasyon: 83 gözaltı Başkent'te lunaparkta yangın paniği Ordu'da dev hortum 27 Afgan, 2 Bangladeşli, 1 Pakistanlı... Nereden çıktıklarına inanamayacaksınız