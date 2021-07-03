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Mide bulandıran taciz: Sokak ortasında üzerine atladı

ABD'nin Brooklyn bölgesinde meydana gelen mide bulandıran taciz olayı saniye saniye kameralara yansıdı.

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