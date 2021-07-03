Anasayfa Video Galeriler Gündem Mide bulandıran taciz: Sokak ortasında üzerine atladı Mide bulandıran taciz: Sokak ortasında üzerine atladı 03 Temmuz 2021 Cumartesi Saat: 04:15 ABD'nin Brooklyn bölgesinde meydana gelen mide bulandıran taciz olayı saniye saniye kameralara yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60dfba28fd29f8250f63b0b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Dünyanın en saçma binası'nın kapı ve pencerelerini çalmaya çalıştılar! Elmalı davası’ndaki çocukların öz babası ilk kez canlı yayında konuştu Aldığı sıfır araç ayıplı çıktı, açtığı hukuk davasını kazandı Akdeniz'de göçmen teknesine ateş açıldı Sedat Peker hakkında olay iddia: Susturuldu mu ? AK Parti elektrikten doğalgaza, LPG'den okul harçlarına gelen zamların nedenini böyle açıkladı: Dış ataklar! Yıllar önce hayalini kuruyordu; 74 yaşında doktor oldu! Fırında mide bulandıran görüntüler Tüm dünyayı tedirgin eden savaş gemisi Karadeniz'den ayrıldı