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  4. Midesinde 1 kilo uyuşturucuyla yakalandı

Midesinde 1 kilo uyuşturucuyla yakalandı

Kayseri'de, midesinde 1 kilo 134 gram afyon sakızı taşıyan M.R.B. (23), polis tarafından yakalandı.

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