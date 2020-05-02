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TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜSTEN ÖLÜ SAYISI 3 BİN 336'YA YÜKSELDİ
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  3. 02 Mayıs 2020 23:20

Midilli'de Türk-Yunan botu kovalamacası kamerada

Türk Sahil Güvenlik botları, Midilli Adası'ndan Türkiye karasularına girerek göçmen botlarını taciz eden Yunan Sahil Güvenlik botunu kovaladı.

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