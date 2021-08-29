Milano'da 15 katlı binada yangın

İtalya'nın Milano kentinde 15 katlı bir binada yangın çıktı. Olay yerine gelen Milano Belediye Başkanı Giuseppe Sala, "Şu an için herhangi bir can kaybı veya yaralı bilgimiz yok" dedi.

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