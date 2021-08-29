Anasayfa Video Galeriler Gündem Milano'da 15 katlı binada yangın Milano'da 15 katlı binada yangın 29 Ağustos 2021 Pazar Saat: 22:30 İtalya'nın Milano kentinde 15 katlı bir binada yangın çıktı. Olay yerine gelen Milano Belediye Başkanı Giuseppe Sala, "Şu an için herhangi bir can kaybı veya yaralı bilgimiz yok" dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/612be05d38149b5bbe7ccb63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İsmail Saymaz'ın canlı yayındaki sözlerine soruşturma Akşener'de 30 Ağustos mesajı: ''Türkiye, tekrar iyilikle dirilecektir'' Ankara'da tarihi gün! 106 projenin açılış ve temel atma töreni yapıld Bayraktar Akıncı TİHA'lar sergilendi Tamer Karadağlı’nın kızı Zeyno tatilde şov yaptı Kabil'de yeni patlama Korsan taksi ağı çileden çıkardı! Hiçbir sınır tanımıyorlar AK Partili isim İmamoğlu'nu eleştireyim derken Erdoğan'ı fena vurdu İstanbul'da iğrenç olay! Eşek istismarcısına meydan dayağı