  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 21 Temmuz 2017 18:45

Milasta deprem anı iş yeri kameralarına yansıdı

Muğla’da Bodrum açıklarında meydana gelen ve Milas’ta da şiddetli bir şekilde hissedilen 6.6 büyüklüğündeki deprem işyerlerine ait güvenlik kameralarına yansıdı.

Video Galeri
Bodrumda deprem sırasında kaçarken birbirlerini ezdiler
Bodrumda deprem sırasında kaçarken birbirlerini ezdiler
Video Galeri
Silivride enfeksiyon riski
Silivride enfeksiyon riski
Video Galeri
Kato Dağına bayrak asan tır şoförüne Pülümürde kurşun atıldı
Kato Dağına bayrak asan tır şoförüne Pülümürde kurşun atıldı
Video Galeri
Başbakan Yıldırımın hüzünlü anları
Başbakan Yıldırımın hüzünlü anları
Video Galeri
Motosiklet kazası kask kamerasında!
Motosiklet kazası kask kamerasında!
Video Galeri
Polis, Anadolu Yakasını ablukaya aldı
Polis, Anadolu Yakasını ablukaya aldı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM