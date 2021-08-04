Anasayfa Video Galeriler Gündem Milas'taki yangınlarda alevler termik santrale sıçradı Milas'taki yangınlarda alevler termik santrale sıçradı 04 Ağustos 2021 Çarşamba Saat: 23:50 Yangının sıçradığı Kemerköy Termik Santrali'nde söndürme çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı eski Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa Öztürk, santraldeki kömürlerden çıkacak gazın solunmasının ölümcül olacağı uyarısı yaptı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/610afd8dfd88087c3a4bcd73" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erdoğan: Yerleşim bölgelerindeki yangın büyükşehir belediyelerinin sorumluluğundadır Otoparkta büyük yangın: 86 araç kül oldu Alevlerin yaklaştığı Kemerköy Termik Santrali tahliye ediliyor Beyoğlu'nda silahlı bıçaklı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti Vali mangal için mesaj atanlara sitem etti: Ülke yanıyor, bugün piknik günü mü? Rus uçağının suyu boşluğa döktüğü anlar kamerada Yangından kaçan kelebek, vatandaşın elinden su içti Erdoğan ve YAŞ üyeleri Anıtkabir'de Ukrayna parlamentosunda bombalı saldırgan paniği