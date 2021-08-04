Milas'taki yangınlarda alevler termik santrale sıçradı

Yangının sıçradığı Kemerköy Termik Santrali'nde söndürme çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı eski Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa Öztürk, santraldeki kömürlerden çıkacak gazın solunmasının ölümcül olacağı uyarısı yaptı.

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