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  3. 15 Ekim 2019 21:05

Miley Cyrus yeni sevgilisiyle yatakta Joker pozu verdi

Miley Cyrus yeni sevgilisi Cody Simpson ile sosyal medya hesabından paylaşımlarına devam ediyor. İlişkisini gözler önünde yaşamayı seven Cyrus şimdi de yatakta Joker pozu verdi.

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