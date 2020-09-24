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  3. 24 Eylül 2020 20:50

Millet Bahçesi yapılacaktı; rezidans yapılıyor!

Akdeniz Üniversitesi kampüsünün hemen yanında bulunan arazinin mülkiyeti 2018 yılında Millet Bahçesi yapılacağı gerekçesiyle TOKİ’ye verildi. Şimdi arazide rezidans yükseliyor. Camii’nin silueti ise ortadan kayboluyor.

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