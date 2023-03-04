Anasayfa Video Galeriler Gündem Millet İttifakı Akşener'siz toplandı Millet İttifakı Akşener'siz toplandı 04 Mart 2023 Cumartesi Saat: 17:35 CHP, Demokrat Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu ev sahipliğinde bir araya geldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6403574510de212a4f6c5213" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erdoğan'dan Altılı Masa açıklaması Akşener belediye başkanları ile görüştü Muharrem İnce 1 yıl önce, 3 Mart 2023'ü işaret etmişti Enkaz kaldırıldı ama 13 kişi hala kayıp İstanbul'da yabancı uyruklu çeteler ortalığı savaş alanına çevirdi Gülben Ergenli ''Evim Yuvan Olsun'' kampanyası İstanbul sokakları Teksas'a döndü! Kurşun yağdırdılar Bursa İznik Gölü'nden korkunç görüntü: Böyle giderse İznik Ovası olacak! Depremde dağ yerinden oynadı! Görüntüler inanılmaz