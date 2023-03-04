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Millet İttifakı Akşener'siz toplandı

CHP, Demokrat Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu ev sahipliğinde bir araya geldi.

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