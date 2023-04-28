  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Millet İttifakı kamera karşısına geçti: Haydi birlikte sandığa

Millet İttifakı kamera karşısına geçti: Haydi birlikte sandığa

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı yardımcılarıyla birlikte yer aldığı reklam videolarını paylaştı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
İstanbul'da su borusu patladı; tramvaylar mahsur kaldı
Jet Fadıl'ın aldığı ceza belli oldu
İstanbul'da korkunç cinayet! Aracın içinde ölü bulundular
Ankara'da korkunç kaza; ölü ve yaralılar var
Yerli üretim silahlı robot Teknofest'e damgasını vurdu
Türkiye'nin en büyüğü olacak: İşte Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin son hali
TÜRK-İş Başkanı masadaki 2 zam oranını açıkladı
Annesinin kafasını keserek öldürmüştü... İfadesi dehşete düşürdü
Enkazlardan toparlanan eşyalarla ‘Enkaz kafe’ açıldı