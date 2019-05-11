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  3. 11 Mayıs 2019 13:58

Milletvekiline silahlı saldırı kamerada

Arjantin’de bir milletvekili ve devlet yetkilisi, Arjantin Ulusal Kongre binası yakınında silahlı saldırıya uğradı. Milletvekilinin yaralandığı, devlet yetkilisinin öldüğü saldırı güvenlik kamerasına yansıdı.

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