Anasayfa Video Galeriler Gündem Milli bilardocu Burak Haşhaş, Avrupa şampiyonu oldu Milli bilardocu Burak Haşhaş, Avrupa şampiyonu oldu 11 Nisan 2023 Salı Saat: 10:20 Milli bilardocu Burak Haşhaş, 3 bant Avrupa bilardo şampiyonu oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64350a3ecb94d96621464773" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Pes dedirten hırsızlık kamerada! İstanbul'da akıl almaz hırsızlık! Taksim'de bakın neyi çaldılar ''Adaylarımızı buna göre belirledik, iktidar hesap verecek'' Baraj suları çekildi; köy gün yüzüne çıktı 11 katlı binada yangın faciası: Ölü ve yaralılar var Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması talebine bir ret daha Bakan Soylu: Kimse birtakım rüyalar görmesin 2 aylık bebek ölü bulundu; annesinin ifadesi kan dondurdu Gabonlu kızın ölümünde yeni gelişme: 4'üncü kez gözaltına alındı