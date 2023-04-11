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Milli bilardocu Burak Haşhaş, Avrupa şampiyonu oldu

Milli bilardocu Burak Haşhaş, 3 bant Avrupa bilardo şampiyonu oldu.

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