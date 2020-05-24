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  3. 24 Mayıs 2020 16:15

Milli boksör, kız arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Muğla'da milli boksör olduğu öğrenilen S.A.K, aynı evde yaşadığı kız arkadaşını dövdükten sonra göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Bıçakla kendini de yaralayan zanlı, hastanede tedaviye alındı.

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