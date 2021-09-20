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  4. Milli Eğitim Bakanı Özer, yüz yüze eğitim için son kararı açıkaldı

Milli Eğitim Bakanı Özer, yüz yüze eğitim için son kararı açıkaldı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 30 bine yaklaşan pozitif vaka sayısı nedeniyle okulların kapatılacağı iddialarına yanıt verdi.

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