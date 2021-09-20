Anasayfa Video Galeriler Gündem Milli Eğitim Bakanı Özer, yüz yüze eğitim için son kararı açıkaldı Milli Eğitim Bakanı Özer, yüz yüze eğitim için son kararı açıkaldı 20 Eylül 2021 Pazartesi Saat: 14:00 Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 30 bine yaklaşan pozitif vaka sayısı nedeniyle okulların kapatılacağı iddialarına yanıt verdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/614869db2ef72e168758d567" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sedanur Ş.nin şüpheli ölümüyle ilgili Serdar Y. tutuklandı İstanbul'da göçmenler göçmeni kaçırıp işkence yaptı! Korkunç ayrıntılar Karadeniz'de kırmızı alarm! 4 ülke harekete geçti Karı-kocadan ''sazan sarmalı'' yöntemiyle milyonluk vurgun İstanbul'da iş yerinde yangın Kumar operasyonunda ''süngücü kadınlar'' detayı şaşırttı İstanbul Boğazı'nda nefes kesen gösteri uçuşu İstanbul trafiğinde dehşet! Ucuna bıçak bağlı sopayla saldırdı! Kartal’ın Mahalleleri Denizde Yarıştı