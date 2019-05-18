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  3. 18 Mayıs 2019 15:40

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Yeni sistemin ilk sınavı 2024 yılında yapılacak”

Yeni eğitim sistemini anlatan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, liselerde ders sayılarının kademeli olarak azaltılacağını, yeni sistemin ilk üniversite sınavının ise 2024 yılında yapılacağını açıkladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ortaöğretim Tasarım Tanıtım Toplantısı’nda yeni eğitim sisteminin ayrıntılarını anlattı. Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen...

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