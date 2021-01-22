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  3. 22 Ocak 2021 17:00

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan ''15 Şubat'' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitimle ilgili ''15 Şubat'tan itibaren sizleri okullarda görmek, okullarda karşılamak istiyoruz'' açıklamasını yaptı.

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