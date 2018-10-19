Milli Eğitim Bakanlığından ’Öğrenci Andı’ açıklaması
19 Ekim 2018 13:30
Milli Eğitim Bakanlığından ’Öğrenci Andı’ açıklaması
Milli Eğitim Bakanlığı, Danıştay’ın ’Öğrenci Andı’ ile ilgili kararına ilişkin, "Söz konusu karar henüz kesinleşmemiştir. Hukuki süreç devam etmektedir" açıklamasını yaptı.Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, medyaya “Öğrenci Andı Geri Dönüyor” başlığıyla yansıyan haberlerle ilgili yapılmasına gerek duyulduğu belirtilerek, "İlköğretim kurumlarında ‘Öğrenci Andı’ okutulmasına...