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Milli Eğitim'de büyük yolsuzluk operasyonu

Adana Milli Eğitim Müdürlüğü'ndeki yolsuzluk operasyonunda 200 kişi gözaltına alındı.

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