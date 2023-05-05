Milli elektrikli tren ziyarete açıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı TÜRASAŞ Genel Müdürlüğü tarafından yerli ve milli olarak üretilen Milli Elektrikli Tren Seti Marmaray Bakırköy İstasyonu'nda ziyarete açıldı.

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