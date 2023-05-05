Anasayfa Video Galeriler Gündem Milli elektrikli tren ziyarete açıldı Milli elektrikli tren ziyarete açıldı 05 Mayıs 2023 Cuma Saat: 13:45 Güncelleme: 05 Mayıs 2023 Cuma 13:45 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı TÜRASAŞ Genel Müdürlüğü tarafından yerli ve milli olarak üretilen Milli Elektrikli Tren Seti Marmaray Bakırköy İstasyonu'nda ziyarete açıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6454de420c0ccc43640d9723" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Uzmanı açıkladı- 4,5 altındaki depremler olağan Aşiret düğününde takının hakkını verdiler! Gökten altın yağdı Ankara'da olaylı zirve! Rus ve Ukraynalı yetkililer birbirine girdi İstanbul'da otobana Gaffar Okan pankartı asıldı İstanbul'da gasp çetesine film gibi operasyon İstanbul'da yine bir ev sahibi kiracısına kabusu yaşattı AK Parti ve CHP grup başkanvekilleri birlikte türkü söyledi AK Partili Ensarioğlu'ndan Öcalan itirafı: ''Devlet sürekli görüşüyor'' Canlı yayında Binali Yıldırım'ı kızdıran HÜDA PAR sorusu