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  3. 08 Haziran 2017 14:15

Milli futbolcu İbiza'da stres atıyor

Kiraladığı yatta güneşlenerek ve şarkı dinleyerek tatil yapan yetenekli futbolcu yeni sezon öncesi bol bol dinleniyor.

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