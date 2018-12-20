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  3. 20 Aralık 2018 15:01

Milli füzemiz Bora böyle vurdu !

Milli Füze Bora'nın test atışı görüntüleri yayınlandı.

Bilgin Pro
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