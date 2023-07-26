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  4. Milli kadın basketbolcu Mihrace'nin öldüğü kaza anı kamerada

Milli kadın basketbolcu Mihrace'nin öldüğü kaza anı kamerada

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Diyarbakır'da Zonguldak Spor Basket 67 Kadın Basketbol Takımı oyuncusu Mihrace Yasemin Buğdaycı'nın yaşamını yitirdiği kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

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