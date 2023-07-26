Anasayfa Video Galeriler Gündem Milli kadın basketbolcu Mihrace'nin öldüğü kaza anı kamerada Milli kadın basketbolcu Mihrace'nin öldüğü kaza anı kamerada 26 Temmuz 2023 Çarşamba Saat: 14:10 Güncelleme: 26 Temmuz 2023 Çarşamba 14:10 Diyarbakır'da Zonguldak Spor Basket 67 Kadın Basketbol Takımı oyuncusu Mihrace Yasemin Buğdaycı'nın yaşamını yitirdiği kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64c0ff271c93261d8d495ec3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Cübbeli Ahmet küçük kızın elini neden sıkmadığını açıkladı Cübbeli Ahmet küçük kızın elini neden sıkmadığını açıkladı Türkiye'nin beyaz altını ortaya çıktı: Yabancıya dövizle, Türklere TL ile 13 yaşındaki kız çocuğu silahla vurulmuş halde bulundu Türkiye'nin gizli cennetiydi, cehenneme döndü! Son hali korkunç! Yediler, içtiler, içine edip gittiler... Yazıklar olsun! İstanbul’da vatandaşın başına taş yağdı Diş ağrısı sandı; ''delirten hastalık'' çıktı Türkiye'nin 35 yıllık davası sonunda bitti