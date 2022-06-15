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Milli maça damgasını vuran ''mülteci'' tezahüratı

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta A Milli Futbol Takımı, Litvanya'yı İzmir’de oynan mücadele sonucunda 2-0 mağlup ederek 4’te 4 yaptı. Mücadelenin ikinci yarısında tribünlerden “Ülkede mülteci istemiyoruz” sesleri yükseldi.

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