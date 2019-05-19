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  3. 19 Mayıs 2019 16:45

Milli Mücadelenin 100’üncü yıl dönümü yurtta coşkuyla kutlandı

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor bayramı yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlandı. Ulu Önder Atatürk milli mücadelenin ilk meşalesini 100 yıl önce bugün Samsun’dan yaktı. Aynı ruhla yola çıkan yediden yetmişe herkes bugün sokaklardaydı. Tüm yurtta milli duygular en üst seviyedeydi.Ata’nın Samsun’a ilk adımı attığı yer olan Tütün İskelesi’nde Atatürk’ün karaya çıkışını temsil eden...

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