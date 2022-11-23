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Milli Muharip Uçak'ta heyecanlandıran gelişme

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Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Milli Muharip Uçak'ın son montaj hattına girdiğini duyurdu.

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