Anasayfa Video Galeriler Gündem Milli Muharip Uçak'ta heyecanlandıran gelişme Milli Muharip Uçak'ta heyecanlandıran gelişme 23 Kasım 2022 Çarşamba Saat: 16:15 Güncelleme: 23 Kasım 2022 Çarşamba 16:15 Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Milli Muharip Uçak'ın son montaj hattına girdiğini duyurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/637e1cfb8a960c446d5a1273" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Deprem anında yaşanan ışık patlaması kamera HDP’li Ömer Öcalan'dan polis drone'una saldırı Operasyon bölgesinden yeni görüntüler! Hainler işte böyle vuruldu Mustafa Sarıgül'den güldüren gaf! Düzce depreminden acı haber: 2 kişi hayatını kaybetti, 68 yaralı var Susuzluk alarmı! Baraj kurudu, 15-20 günlük su kaldı Bakan Nebati: 13 ton 513 kilo altın toplandı 17 yaşındaki genç inşaatta ölü bulundu Depremde İstanbul'da tek yaralanan o oldu